Политика
RT на русскомТрамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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«США были слабы во всем»: Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Комсомольская правдавчера в 10:53
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Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Политика
Лавров не знает, когда откроются границы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, пишет RT.
Газета.Ru 04:16
Экономика
Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.
РБК 00:01
Происшествия
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке
Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
Lenta.ru 02:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 27 июня в 10:20
Космос
Историческое касание: 25 лет назад к «Миру» пристыковался шаттл Atlantis
25 лет назад американский шаттл Atlantis впервые пристыковался к российскому орбитальному комплексу «Мир».
МИР 24 00:02
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой
Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело 27 июня в 06:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал серию своих архивных фотографий
Максим Галкин опубликовал свои архивные фотографии (галерея — листайте вправо) Добавим, что недавно Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца.
Вокруг ТВ 27 июня в 04:56
Политика
Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
Ведомости 01:20
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Общество
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
СК закрыл дело о доведении до суицида срочника в Воронеже
Следственный комитет закрыл уголовное дело о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, тело которого ранее было обнаружено в Воронеже.
Газета.Ru 27 июня в 19:01
Технологии
Названа польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.
Lenta.ru 01:59
Интернет
В России создают альтернативу Zoom
С кем именно, представитель Webinar Group не раскрывает. Сейчас Webinar Meetings проходит закрытое тестирование.
Ведомости вчера в 16:34
Общество
Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль
В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
Транспорт
Максимальная стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Максимальный тариф движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 04:07
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа 02:30
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19