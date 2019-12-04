Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2". По его словам, Вашингтон еще не определился по поводу санкций в отношении газопровода. Глава Белого дома отметил, что считает "Северный поток-2" проблемой, с которой должна разбираться Германия сама.

Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

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