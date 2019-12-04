Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2". По его словам, Вашингтон еще не определился по поводу санкций в отношении газопровода. Глава Белого дома отметил, что считает "Северный поток-2" проблемой, с которой должна разбираться Германия сама.
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Трамп ждёт диалога с Путиным, уверен Затулин

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Трамп ответил на вопрос о введении санкций против «Северного потока-2»

РБК11:08
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СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
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Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
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Пресс-конференция NASA, которая «изменит наше представление о Солнце»

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В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном».
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В Приангарье медведь задрал мужчину на пороге его дома

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Перец чили замедляет активность, но продлевает жизнь

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В Брянске военная драма «Ржев» проиграла голливудскому мультику

Несмотря на героическую историю самой битвы, фильм «Ржев» уже проиграл в прокате американскому мультфильму.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Дело начальника Алданского ИВС дошло до суда

Следствием установлено, что с февраля 2016 по декабрь 2017 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника, а позже – начальника ИВС, исполняя незаконные указания начальника отдела МВД России по Алданскому району, предоставлял привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированные условия содержания.
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Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
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Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Венгрия попросила Россию помочь защитить нацменьшинства на Украине

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