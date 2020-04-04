Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
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Трамп заявил о нежелании США сокращать объемы нефтедобычи

Профиль01:00

«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

Комсомольская правда00:30

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Lenta.ru00:04

Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

ИА Красная Весна00:17

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Интерфаксвчера в 23:33

Дональд Трамп утверждает, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

РБКвчера в 19:07
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Комментарии

Общество

Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

Народные новости 02 апреля в 12:42
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Политика

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
РБК 00:07
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru вчера в 09:04
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Экономика

В России предрекли резкий рост продаж водки из-за коронавируса

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предрек России резкий рост продаж водки из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:18
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Политика

В Тамбове чиновники отказались от премий после критики губернатора

Наталия Макаревич отказалась от премии мразу по прибытии в Тамбов, остальные - только после слов губернатора.
RuNews24.ru вчера в 12:02
Футбол

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

Сам же УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезон, несмотря на паузу, которая возникла из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:41
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня 02 апреля в 04:50
Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

ТАСС вчера в 15:25
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.
Известия 00:02
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Общество

Александр Беглов подписал постановление, определяющее жизнь города во время нерабочих дней

Работу педагогов на период нерабочих дней рекомендовано перевести в дистанционных режим.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:31
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 02 апреля в 10:58
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru вчера в 09:02
Политика

Путин продлил всеобщие выходные на месяц

Все будние дни до конца текущего месяца объявляются выходными, но с сохранением заработной платы.
Популярная механика 02 апреля в 10:30
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика

Трамп уверен, что президентские выборы в США пройдут 3 ноября

"Всеобщие выборы пройдут 3 ноября", - заявил американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме.
Московский Комсомолец вчера в 19:59
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Общество

Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры

С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Вести Новосибирск вчера в 08:24
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
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