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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией, для Америки это стало бы позитивным событием. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американское ТВ.В источнике
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Lenta.ru

Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору

Lenta.ru22:10
Российская газета

Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо

Российская газета20:48
ТАСС

Трамп призвал Россию, Германию и Китай защищать окружающую среду

ТАСС22:32
Эхо Москвы

Дональд Трамп высказался за улучшение отношений с Россией

Эхо Москвы21:08
РИА Новости

Трамп заявил, что при слове «Россия» выключает телевизор

РИА Новости20:49
Московский Комсомолец

Трамп заверил, что наладить отношения с Россией - это хорошо

Московский Комсомолец21:51
Газета.Ru

Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США

Газета.Ru20:46

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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