Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Смотрите также
В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального
Правительство РФ не поддержало инициативу отменить транспортный налог
Российский теннисист Медведев вышел в третий круг US Open
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
МО РФ профинансирует создание Суворовского училища в Иркутске
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией, для Америки это стало бы позитивным событием. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американское ТВ.В источнике
Подробнее о событии