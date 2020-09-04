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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией для Америки это стало бы позитивным событием. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американское ТВ.В источнике
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Эхо Москвы

Дональд Трамп сообщил о том, что выключает телевизор, когда слышит в новостях слово «Россия»

Эхо Москвы02:34
Газета.Ru

Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США

Газета.Ru20:46
Lenta.ru

Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору

Lenta.ru22:10
ТАСС

Трамп считает, что будет хорошо, если США наладят отношения с Россией

ТАСС21:18
РИА Новости

Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США

РИА Новости20:49
Российская газета

Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо

Российская газета20:48
РБК

Трамп заявил о своей реакции при упоминании России по телевизору

РБК23:07

Суд в пятницу рассмотрит жалобу юриста ФБК на СКР по «делу Навального»

Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета РФ в связи с предполагаемым отравлением основателя фонда Алексея Навального.
Интерфакс2 сентября в 10:37
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СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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