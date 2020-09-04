Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией для Америки это стало бы позитивным событием. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американское ТВ.В источнике
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