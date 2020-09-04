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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией для Америки это стало бы позитивным событием. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американское ТВ.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Трамп рассказал о своей реакции при упоминании по телевизору России

REGNUM04:48
ТАСС

Трамп считает, что будет хорошо, если США наладят отношения с Россией

ТАСС21:18
Lenta.ru

Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору

Lenta.ru22:10
Эхо Москвы

Дональд Трамп сообщил о том, что выключает телевизор, когда слышит в новостях слово «Россия»

Эхо Москвы02:34
РИА Новости

Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США

РИА Новости20:49
Российская газета

Трамп: Если США наладят отношения с Россией, это будет хорошо

Российская газета20:48
Газета.Ru

Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США

Газета.Ru20:46

На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новости04:36

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъ04:12
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила тысячу гектаров

Позже стало известно, что по состоянию на 9.00 площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 1,2 тысячи гектаров, об этом сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
РИА Новости01:31
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