Политика
Газета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru вчера в 06:32
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
Общество
В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей 08:38
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Происшествия
Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму
Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом
"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
Аргументы недели 15:06
Армия и оружие
«Большой позор»: как украинские пропагандисты сели в лужу с историей о «похищении» солдата ВСУ
Версия командования десантно-штурмовых войск ВСУ о якобы «похищении» солдата-срочника Евгения Добринского прямо с наблюдательного пункта на границе с Крымом рассыпалась на глазах, и это приходится признавать даже украинским пропагандистам.
Rusvesna.su 10:42
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Происшествия
Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова
Российская газета 15:31
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 19:00
Политика
Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.
РИА Новости 18:54
Наука
Определена выживаемость коронавируса при жаре
Теплая летняя погода никак не повлияет на распространение коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:11
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Экономика
Правящая коалиция ФРГ согласовала план стимулирования экономики
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коалиция договорилась в среду о стимулирующем пакете в €130 млрд.
Коммерсантъ 18:42
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Космос
Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось
Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал 09:41
Политика
Персонально ваш: Елизавета Осетинская
Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35