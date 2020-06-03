Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
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Трамп: присутствия России в G7 требует здравый смысл

Коммерсантъ10:57

Трамп объяснил свою позицию о необходимости присутствия России в G7

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Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла

РБК10:19

Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл

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