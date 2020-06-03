Политика
Газета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
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Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Политика
Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел
Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом, что формат "большой семерки" устарел, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Политика
Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Общество
Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой
Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».
RT на русском 10:39
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
Гаджеты
Стал известен график выхода обновления EMUI 10.1 для европейских Huawei и Honor
Стал известен график отправки пользователям обновления оболочки EMUI 10.1 для смартфонов от марок Huawei и Honor, используемых на территории европейских стран.
Актуальные Новости 08:25
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
Gazeta.SPb вчера в 20:16
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Футбол
Сёмин прокомментировал слухи о переговорах с тульским «Арсеналом»
Евро-футбол.ру 10:54
Общество
Twitter Рогозина перешел Роскосмосу
Источник фото: Twitter "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — объяснил РИА "Новости" это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Телеканал 360° 07:11
Политика
Норвежский социолог предрек распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг много лет назад предсказал распад Соединенных Штатов в 2020 году.
Политическая Экспертиза 06:18
Игры
Состоялся анонс Game Gear Micro — новой портативной консоли от Sega
Токио, 3 июня 2020, 15:49 — REGNUM Sega анонсировала Game Gear Micro — переиздание одноимённой ретро-консоли в уменьшенном масштабе.
REGNUM 08:49
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04