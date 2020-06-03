Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.

Трамп высказался за присутствие России в G7

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 289

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 1

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 318

Общество Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 6

Политика Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом, что формат "большой семерки" устарел, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Здоровье Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства. 414

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 1

Политика Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями. 1

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2K

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 21

Общество Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 2K

Общество В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.

Экономика Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт. 3