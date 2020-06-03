Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
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Трамп назвал приглашение Путина на саммит G7 «вопросом здравого смысла»

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Трамп объяснил свою позицию о необходимости присутствия России в G7

RT на русском10:28

Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл

РИА Новости10:28

Трамп считает, что присутствие России на встрече G7 облегчит решение многих проблем

ТАСС10:21

Трамп: присутствия России в G7 требует здравый смысл

Коммерсантъ10:57

Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла

РБК10:19

Трамп: Присутствия РФ в G7 требует здравый смысл

РЕН ТВ10:19
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Экономика

МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине

Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.
Новый День 07:21
Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 01 июня в 13:18
Общество

Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне

Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
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Происшествия

Суд над фанатами по делу о беспорядках в Марселе состоится в декабре

Суд над российскими болельщиками, которые находятся в тюрьме в Марселе по обвинению в нападении на английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, состоится в декабре, заявил РИА Новости адвокат одного из россиян Петр Куршин.
РИА Новости 15:35
Общество

В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
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Кино

Актриса Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

Live24 14:04
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Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
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Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
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Происшествия

В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США

Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
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Наука

Ученые успешно пересадили крысам человеческую мини-печень

Evo-rus.com 15:22
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продает фото, для которого она позировала обнаженной

Актриса Дженнифер Энистон решила помочь жителям США в борьбе с коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru вчера в 05:07
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Авто

«АвтоВАЗ» покинул европейский рынок

Автоновости дня 07:21
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Общество

Путин удивился докладу губернатора о ЧП с топливом в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса.
NewInform 09:23
Космос

Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя

Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело 01 июня в 08:08
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Шоу-бизнес

Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° 01 июня в 19:52
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском вчера в 16:49
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Путешествия

Россияне массово отказываются от поездок в Сочи из-за новых правил

Загрузка же открывшихся санаториев, исходя из масштабов бронирования, достигает от 10 до 50 процентов.
Газета Metro 12:42
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Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
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Футбол

Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Bookmaker-ratings.ru 01 июня в 07:10
Здоровье

Минздрав обновил методику лечения коронавируса

Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
BFM.ru 08:08
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