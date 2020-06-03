Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
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Трамп считает, что присутствие России на встрече G7 облегчит решение многих проблем

ТАСС10:21

Трамп объяснил свою позицию о необходимости присутствия России в G7

RT на русском10:28

Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл

РИА Новости10:28

Трамп: присутствия России в G7 требует здравый смысл

Коммерсантъ10:57

Трамп назвал приглашение Путина на саммит G7 «вопросом здравого смысла»

Интерфакс10:20

Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла

РБК10:19

Трамп: Присутствия РФ в G7 требует здравый смысл

РЕН ТВ10:19
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка

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Evo-rus.com 03:13
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Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса

Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
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Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 10:05
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Курс доллара ждет большой отскок

Во вторник вечером курс рубля растерял весь рост первой половины дня, немного меняясь к доллару и евро в ожидании новых стимулов.
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Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
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Солодов предложил принципиально изменить северные надбавки

Солодов предложил поменять сам принцип формирования доплат.
Кам 24 08:40
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Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
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Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра

Российская газета вчера в 09:11
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Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
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Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
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Здоровье

ВОЗ не спешит с оценкой работы Минздрава РФ в борьбе с коронавирусом

Уровень смертности в России не является показателем работы системы здравоохранения в стране, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 3 июня в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос о низкой смертности от коронавируса в России, Клюге отметил, что на смертность влияет много факторов.
ИА Красная Весна 18:14
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Общество

Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»

Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.
Российская газета 12:20
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
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В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
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Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.
ПРАЙМ 19:05
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Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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Петербургский завод наращивает деликатесы в кризис

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Фигурное катание

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о проблемах Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
РИА Новости 08:35
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«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года

«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
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Здоровье

Медведев поддержал созданный в Сколково препарат от COVID-19

Как писал NEWS.ru, российские учёные создали «Авифавир» на основе японского препарата, который используется с 2014 года при тяжёлых формах гриппа.
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Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

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Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
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История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

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Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
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Экономика

Цены на квартиры в Барнауле резко поднялись

В Барнауле наблюдается динамика на вторичном рынке недвижимости. В мае цена на вторичное жилье поднялась до 51,4 тысяч рублей.
Алтайская правда 08:59
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