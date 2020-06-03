Политика
Газета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
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Общество
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости вчера в 16:46
Здоровье
Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных
Коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать домашних питомцев, поэтому специалисты Федерального центра охраны здоровья животных собрали симптомы COVID-19 у кошек и собак, документ опубликован на сайте Россельхознадзора.
Sibnet Новости 07:19
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
Экономика
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь 02:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
Интернет
С Google требуют взыскать $5 млрд за сбор данных пользователей
Истец требует взыскать с Google не менее 5 млрд долларов. Реакция Google не заставила долго ждать.
The GEEK 14:28
Гаджеты
Исследование Steam: AMD отнимает долю рынка, принадлежавшую Intel
Согласно полученным результатам, компания AMD уверенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, делая это за счет Intel, популярность процессоров которого постепенно снижается.
Goroday.ru 15:45
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»
Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.
РИА Новости 15:37
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 01 июня в 08:02
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Общество
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
РИА Новости 09:58
Происшествия
Попадавшие в Москве деревья повредили 11 машин
В Москве при падении деревьев пострадали 11 машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Газета.Ru 16:06
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в перенесенном матче Бундеслиги
"Вердер" проиграл "Айнтрахту" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 16:31
Происшествия
Момент разлива топлива в Норильске попал на видео
РИА Новости 13:15
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru 06:03
Экономика
В России меняют правила работы по упрощенному налогообложению
Согласно проекту плана правительства по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правила работы некоторых организаций будут изменены.
Konkurent.ru 01 июня в 23:48
Гаджеты
AMD RDNA 2 доберётся и до APU, экспансия начнётся в этом году с Big Navi
Из неофициальных источников известно, что предыдущая архитектура Vega ещё длительное время будет использоваться гибридными процессорами марки, и только к 2022 году сможет уступить место RDNA 2. Не будем забывать и о намерениях Samsung использовать графику RDNA в своих мобильных процессорах, которые она сможет разрабатывать по условиям лицензионного соглашения с AMD.
3DNews 03:59