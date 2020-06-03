Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
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В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
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АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada

Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
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Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
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Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
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Исследование Steam: AMD отнимает долю рынка, принадлежавшую Intel

Согласно полученным результатам, компания AMD уверенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, делая это за счет Intel, популярность процессоров которого постепенно снижается.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

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Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса

РИА Новости 09:58
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Попадавшие в Москве деревья повредили 11 машин

В Москве при падении деревьев пострадали 11 машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
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