Политика
Газета.RuТрамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина - это здравая идея.
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У нас есть G7, его там нет, а половина встреч посвящена России. Если бы он был там, их было бы намного легче решить.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 10:19
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