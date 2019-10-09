Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

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Политика Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.

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Авто В Сети показали фото нового кроссовера Alfa Romeo Tonale В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера от Alfa Romeo, который на рынке будет конкурировать с Range Rover Evoque, Audi Q3 и BMW X2.

Политика Белый дом отказался сотрудничать с демократами по импичменту Трампа Белый дом уведомил представителей Демократической партии США, что не будет сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

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Шоу-бизнес Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

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Экономика Alibaba и Mail.ru Group создали совместное предприятие Китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию Aliexpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ.