Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Армия и оружие Путин и Эрдоган обсудили турецкую операцию в Сирии Лидер России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии.

Общество Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.

Технологии Sony в день анонса PlayStation 5 сократила десятки человек в Европе и США Печально, что ситуация останется незамеченной из-за анонса PlayStation 5. Бывший сотрудник PlayStation США Как отмечает VGC, прежде разные подразделения SIE работали самостоятельно: к примеру, PlayStation Move и DriveClub намного активнее продвигали в Европе, тогда как в США были свои тайтлы, вроде God of War.

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Гаджеты Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.

Гаджеты Покупают новые модели iPhone 11 жители Бердска Компания Apple на презентации, прошедшей 10 сентября в Купертино, представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max После старта продаж новых моделей iPhone, по сообщению пресс-службы МТС, первые продажи в Новосибирской области отмечены в областном центре, Бердске и Академгородке, где купили самый первый смартфон линейки.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.