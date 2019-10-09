Политика
РИА НовостиТрамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент
Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.
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Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
Единоборства
Деревянченко не верит, что проиграл бой с Головкиным
Украинский боксер-средневес Андрей Деревянченко не верит в свое поражение Геннадию Головкину.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили турецкую операцию в Сирии
Лидер России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии.
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года
Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.
Происшествия
В Москве автобус врезался в газопровод
Армия и оружие
Художественный фильм про российских военных в Сирии выйдет в 2020 году
Уже в 2020 году российские зрители смогут увидеть первый художественный сил, посвященный деятельности военных ВС РФ в Сирии.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Интернет
В почту и облако Mail.ru можно войти по отпечатку пальца
Почта и облако Mail.ru добавили новые способы входа в аккаунт на десктопных версиях.
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Шоу-бизнес
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Технологии
Sony в день анонса PlayStation 5 сократила десятки человек в Европе и США
Печально, что ситуация останется незамеченной из-за анонса PlayStation 5. Бывший сотрудник PlayStation США Как отмечает VGC, прежде разные подразделения SIE работали самостоятельно: к примеру, PlayStation Move и DriveClub намного активнее продвигали в Европе, тогда как в США были свои тайтлы, вроде God of War.
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
Футбол
Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Гаджеты
Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев
Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.
Авто
Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Гаджеты
Покупают новые модели iPhone 11 жители Бердска
Компания Apple на презентации, прошедшей 10 сентября в Купертино, представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max После старта продаж новых моделей iPhone, по сообщению пресс-службы МТС, первые продажи в Новосибирской области отмечены в областном центре, Бердске и Академгородке, где купили самый первый смартфон линейки.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
Здоровье
Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 500 детям
Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды.
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.