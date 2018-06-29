Политика
РБКТрамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Футбол
Игроки «Ливерпуля» разделят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
Футболисты и главный тренер "Ливерпуля" получат значительный бонус в случае победы в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Общество
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
Политика
Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вынужденную посадку самолёта с российской делегацией и журналистами на борту в Минеральных Водах вместо Сочи, где проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Общество
Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Происшествия
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Футбол
Комитет РФС по футболу одобрил реформу Кубка России
Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) на заседании 7 января одобрил проект реформирования Кубка страны с сезона-2020/21.
Авто
Chery рассекретила салон нового кроссовера Chery Tiggo 8
Компания Chery полностью рассекретила новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России. Накануне производитель опубликовал фото интерьера модели.
Политика
Абэ согласился посетить Москву на День Победы
Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г." - говорится в этой информации.
Культура
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны на HBO Max
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасное для человека
Распространяемое iPhone 11 Pro излучение вдвое превышает нормы, которые считаются безопасными для человека.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.