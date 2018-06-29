Политика

Piter.tvPiter.tvТрамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Дональд Трамп высмеял спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси в шуточном видео. Видеозапись президент США опубликовал в своем аккаунте в Twitter. Ранее американский лидер отказался жать представительнице демократов руку.
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Трамп выложил шуточное видео с Пелоси

Московский Комсомолец06 февраля в 21:57

Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси

Российская газета06 февраля в 23:16

Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

РБК06 февраля в 23:10

Трамп высмеял разорвавшую его речь сторонницу импичмента

Lenta.ruвчера в 02:23

Трамп опубликовал высмеивающее Пелоси видео

Газета.Ru06 февраля в 21:32

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости06 февраля в 21:20

Трамп снова высмеял Пелоси в шуточном ролике

Известия06 февраля в 20:21
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество

Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов

Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Российская газета 06:04
Шоу-бизнес

Сергей Минаев рассказал, как проиграл жену в карты

К делу даже подключились правоохранительные органы, которые экстренно нас увозили, — рассказал в программе «Судьба человека» Минаев.
News.ru 04:37
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
РБК 06:05
Здоровье

В комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев

Прибывших из Китая петербуржцев начали госпитализировать в Боткинскую больницу.
АБН 06:18
Экономика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском вчера в 07:00
Экономика

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
РБК вчера в 08:49
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Футбол

Месси не хочет уходить из «Барселоны»

Soccer.ru 05:35
Происшествия

В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС 04:18
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 06 февраля в 16:05
Общество

В Ярославле прошел митинг за отставку мэра

Коммерсантъ 06:06
Происшествия

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию десятки танков и бронемашин

Lenta.ru 06 февраля в 21:45
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Здоровье

Глава Минздрава сообщил о неумении врачей коммуницировать с пациентами

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что отечественным врачам не хватает навыков коммуникации для общения с пациентом.
Известия 06:27
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Газета.Ru 05:39
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Здоровье

Второй госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане

Телеканал 360° 05:59
Футбол

«Барселона» впервые с 2014 года не сыграет в финале Кубка Испании

ODDS.ru вчера в 00:10
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском вчера в 04:27
Политика

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Известия вчера в 21:30
Музыка

Максим Фадеев представил самую загадочную песню на русском языке

Максим Фадеев, набравшийся сил после продолжительного отпуска, представил свою самую загадочную песню на русском языке.
Актуальные Новости 04:53
Футбол

Кротов продлил контракт с «Уфой»

Soccer.ru 05:18
Политика

Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
ФАН вчера в 07:28
Космос

«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты

Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Актуальные Новости 05 февраля в 06:05
Общество

Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай

Коммерсантъ 06:17
Здоровье

Ученые не знают, почему дети не заражаются коронавирусом

После тщательного анализа распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV исследователи пришли к выводу, что болезнь, по неизвестным причинам, обходит детей стороной.
Discover24 03:37
Политика

Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Коммерсантъ 05:23
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