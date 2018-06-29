Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.
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Послание о разрыве: почему президентская кампания в США будет жесткой

РБК02:44

Трамп высмеял разорвавшую его речь сторонницу импичмента

Lenta.ru01:43

Трамп снова высмеял Пелоси в шуточном ролике

Известиявчера в 20:21

Трамп выложил шуточное видео с Пелоси

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Трамп опубликовал высмеивающее Пелоси видео

Газета.Ruвчера в 21:32

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новостивчера в 21:20

Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси

Российская газетавчера в 23:16
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Общество

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Вести.Ru 04:09
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
iReactor 01:45
Общество

В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Globallookpress В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщают местные СМИ.
РЕН ТВ 04:21
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть

Live24 05 февраля в 00:31
Экономика

Минпромторг хочет сократить покупку иностранной радиоэлектроники

Минпромторг России подготовил директиву, предполагающую сокращение закупок иностранной радиоэлектроники российскими государственными компаниями.
УтроNews 03:59
Политика

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:59
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК 04:03
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала слухи о своем разводе с Иваном Телегиным

В интервью изданию «Телепрограмма» Пелагея заявила, что они с Телегиным смогли сохранить дружеские отношения, что неудивительно, ведь они воспитывают общего ребенка.
Bimru.ru 03:03
Общество

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре клиники "Мать и дитя", и передал ее органам опеки, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05 февраля в 10:55
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Общество

ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД

С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.
Гарант 05 февраля в 03:45
Общество

Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
REGNUM 02:08
Политика

В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
RT на русском 04:27
Армия и оружие

Украинские силовики используют оружие Российской империи

Оружие, показанное в ролике, широко применялось еще в 1880-х годах, в том числе в Российской империи, отмечает издание.
Экономика сегодня 03:24
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна сменила имидж

Новая жена популярного российского юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, сменила цвет волос.
Sputnik Армения вчера в 22:58
Общество

Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»

Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании.
РБК 02:08
Здоровье

В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
РБК 03:25
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Экономика

Греф оценил влияние коронавируса на экономику России

Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России.
RT на русском вчера в 12:15
Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

РЕН ТВ 05 февраля в 00:20
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