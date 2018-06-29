Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.

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