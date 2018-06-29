Политика
РИА НовостиТрамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.
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Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Общество
В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Globallookpress В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
Здоровье
Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть
Экономика
Минпромторг хочет сократить покупку иностранной радиоэлектроники
Минпромторг России подготовил директиву, предполагающую сокращение закупок иностранной радиоэлектроники российскими государственными компаниями.
Политика
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала слухи о своем разводе с Иваном Телегиным
В интервью изданию «Телепрограмма» Пелагея заявила, что они с Телегиным смогли сохранить дружеские отношения, что неудивительно, ведь они воспитывают общего ребенка.
Общество
Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки
Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре клиники "Мать и дитя", и передал ее органам опеки, передает корреспондент "Интерфакса".
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД
С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.
Общество
Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова
«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
Политика
В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы
У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
Армия и оружие
Украинские силовики используют оружие Российской империи
Оружие, показанное в ролике, широко применялось еще в 1880-х годах, в том числе в Российской империи, отмечает издание.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна сменила имидж
Новая жена популярного российского юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, сменила цвет волос.
Общество
Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»
Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Экономика
Греф оценил влияние коронавируса на экономику России
Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России.
Армия и оружие