Политика
РИА НовостиТрамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.
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Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Политика
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Культура
Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе
Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС
Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Наука
Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
Происшествия
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Политика
США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» в Йемене
«Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим Аль-Райми, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове», — приводит заявление Дональда Трампа пресс-служба Белого дома.
Экономика
Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Автоспорт
В Haas показали изображения новой машины
Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.