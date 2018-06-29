Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.
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Трамп пошутил над спикером Палаты представителей, разорвавшей текст его речи в Конгрессе

ТАСС03:20

Послание о разрыве: почему президентская кампания в США будет жесткой

РБК02:44

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новостивчера в 21:20

Трамп высмеял разорвавшую его речь сторонницу импичмента

Lenta.ru01:43

Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси

Российская газетавчера в 23:16

Трамп высмеял рвущую его речь Пелоси. Видео

Телеканал 360°00:47

Трамп снова высмеял Пелоси в шуточном ролике

Известиявчера в 20:21
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Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».
Городовой 00:32
Происшествия

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor вчера в 17:47
Политика

Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
РИА Новости 07:24
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Культура

Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Российская газета 07:26
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС

Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.
Известия 05:21
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Наука

Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей

ТАСС Наука 05 февраля в 15:16
Происшествия

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» в Йемене

«Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим Аль-Райми, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове», — приводит заявление Дональда Трампа пресс-служба Белого дома.
Полит.ру 01:52
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Экономика

Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Lenta.ru вчера в 16:48
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Общество

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

Газета.Ru 01:53
Происшествия

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:59
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Автоспорт

В Haas показали изображения новой машины

Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
F1news.ru вчера в 09:11
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Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
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