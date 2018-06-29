Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Политика Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».

Происшествия В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6% Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.

Общество Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.

Культура Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.

Общество Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Политика США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» в Йемене «Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим Аль-Райми, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове», — приводит заявление Дональда Трампа пресс-служба Белого дома.

Происшествия Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.