Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Трамп высмеял рвущую его речь Пелоси. Видео

Телеканал 360°00:47

Трамп выложил шуточное видео с Пелоси

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

РБКвчера в 23:10

Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси

Российская газетавчера в 23:16

Трамп опубликовал высмеивающее Пелоси видео

Газета.Ruвчера в 21:32

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новостивчера в 21:20

Трамп снова высмеял Пелоси в шуточном ролике

Известиявчера в 20:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Здоровье

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ

Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Бел.Ру 04 февраля в 03:59
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
РБК вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала

Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
VSE42.RU 02:26
Здоровье

В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Политика

Вылет части российской делегации в Сочи задерживается

Вылет российских журналистов и части делегации в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, задерживается из-за погодных условий.
RT на русском 01:40
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru вчера в 09:23
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru вчера в 02:26
Общество

Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»

Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
ТАСС 02:49
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
Политика

Президент России назначил нового главу Следственного комитета РТ

Московский Комсомолец вчера в 11:30
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Космос

В России появится телескоп для поиска внеземных цивилизаций

ПолитРоссия 01:48
Киберспорт

Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?

С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Игромания.ру вчера в 13:15
Общество

Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:48
Происшествия

Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

РИА Новости 05 февраля в 19:57
Авто

Dacia Sandero вышла на зимние тесты

На днях в Сети были опубликованы снимки обновленной модели Dacia Sandero, которая вышла на серию тестовых заездов.
Anonsens 01:00
Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском вчера в 06:11
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Спорт

Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Вести.Ru вчера в 10:33
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное