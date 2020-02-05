Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси.
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новостивчера в 21:20

Трамп снова высмеял Пелоси в шуточном ролике

Известиявчера в 20:21

Трамп опубликовал высмеивающее Пелоси видео

Газета.Ruвчера в 21:32

Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

РБКвчера в 23:10

Трамп выложил шуточное видео с Пелоси

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси

Российская газетавчера в 23:16

Трамп высмеял рвущую текст его речь Пелоси

Евразия Dailyвчера в 21:57
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Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Life.ru вчера в 10:43
Политика

Бывший вице-губернатор Иркутской области возглавил правительство ДНР

Исполняющим обязанности премьер-министра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
ИА Альтаир вчера в 09:19
Происшествия

В Уфе арестован мужчина, спасший ребенка и избивший педофила до смерти

В Уфе под домашний арест отправили мужчину, который спас мальчика и избил педофила.
Аргументы недели 04 февраля в 05:56
Политика

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 23:06
Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Известия вчера в 23:15
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК вчера в 11:45
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru вчера в 07:44
Технологии

Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы

Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
3DNews вчера в 03:35
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста.
Вести.Ru 05 февраля в 02:23
Политика

Депутат бундестага Эрнст заявил, что США нет дела до Украины

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что аргументация США о защите украинских интересов по «Северному потоку — 2» не имеет отношения к истинным целям Вашингтона.
ФАН вчера в 21:39
Общество

Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
РБК вчера в 11:07
Космос

Планетоход Curiosity нашёл на Марсе солёное озеро

Планетоход Curiosity изучил эту местность и определил, что в прошлом в кратере Гейла находилось солёное озеро, а его состав позволяет предположить о наличии жизни на Марсе.
Актуальные Новости вчера в 05:25
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru 05 февраля в 16:13
Армия и оружие

США: Дамаск без России не продержится и недели

Режим сирийского лидера Башара Асада без военной помощи России не смог бы продержаться долго в противостоянии с вооруженной оппозицией, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Взгляд.ру вчера в 11:21
Общество

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев

Речь идет об иске банков «Открытие» и «Траст» к Минцу и всем трем его сыновьям – Игорю, Дмитрию и Александру.
Ведомости вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Путешествия

Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Политика

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

Как сообщалось, ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми.
Вести.Ru вчера в 21:23
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5

Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.
MobiDevices вчера в 05:37
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