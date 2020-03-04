Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в "супервторник". Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.

Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»

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