Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу о состоянии дел в стране. Его выступление транслировалось на телеканале Fox News. Господин Трамп назвал положение США «сильным как никогда прежде».
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Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости 23:22
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Известия 22:51
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Общество

МВД предложило добавить цифры на номера автомобилей

Министерство внутренних дел России предлагает ввести автономера с трехзначными кодами регионов, начинающихся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости Крым вчера в 04:26
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
Происшествия

Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

Газета.Ru 11:30
Экономика

Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству

Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Известия 07:17
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости 23:19
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек

В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались 425 человек.
Росбалт вчера в 19:20
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК вчера в 09:33
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Общество

ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.
РБК 13:22
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru 10:44
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Известия 20:09
Армия и оружие

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Известия 22:29
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
Политика

Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
РБК 23:13
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия 21:05
Транспорт

«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая

В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.
REGNUM 02:02
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 02 февраля в 09:44
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия 17:50
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Известия 17:21
Спорт

Чемпион мира Шубенков сравнил доходы легкоатлетов и рядовых россиян

Lenta.ru 23:00
Общество

КГБ Белоруссии рассказал о размере взяток фигурантам «сахарного дела»

Размер взяток фигурантам белорусского «сахарного дела» составлял сотни тысяч долларов США.
Известия 15:09
Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru 04:37
Политика

В Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России.
Газета Кемерова 16:56
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в феврале

Представители чешского бренда Skoda объявили о скидках на автомобили в феврале.
Car.ru 09:45
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Глава исполнительной власти США. Должность введена Конституцией США, принятой Конституционным конвентом в 1787 году. Первым президентом США стал в 1789 году Джордж Вашингтон. До его вступления в должность название «президент» использовалось в сочетании «президент Континентального конгресса» - председатель съезда представителей колоний, на котором была принята Декларация о независимости.
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Хуан Гуайдо
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный деятель, политик. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы. Член партии «Народная воля», федеральный депутат от штата Варгас.
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