Политика
Sputnik АрменияТрамп вывел часть американского контингента из Германии
Президент США Дональд Трамп подписал план передислокации из Германии 9,5 тысячи американских военных в целях "сдерживания России". Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джонатан Хоффман, сообщает РИА Новости.
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— Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, — уточнил он в обращении, опубликованном в "Твиттере".Life.ruвчера в 21:14
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Пентагон подготовил для Трампа предложения по сокращению войск в Германии
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