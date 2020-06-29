с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал план передислокации из Германии 9,5 тысячи американских военных в целях "сдерживания России". Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джонатан Хоффман, сообщает РИА Новости.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 581

Политика Путин проголосовал по поправкам в конституцию Президент России Владимир Путин в среду принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Общество В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Общество Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево. 744

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,8K

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 55

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 5,5K

Баскетбол Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.

Происшествия В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 466

Общество С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т» С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. 64

Транспорт Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.

Экономика Банкиры накопили добра перед худом Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира. 2

Экономика PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. 8

Авто Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН. 12

Общество Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). 428

Происшествия В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 2