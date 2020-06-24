Армия и оружие
ИзвестияТрамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.
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Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.РИА Новости15:22
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Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия
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