Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
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Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.В источнике
С чего всё началось
Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.
РИА Новостивчера в 15:22
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Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия
Комсомольская правдавчера в 15:47