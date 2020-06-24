Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИзвестияИзвестия

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.В источнике
С чего всё началось

Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.
РИА Новостивчера в 15:22
Подробнее о событии

Трамп распорядился ускорить выпуск материалов для производства гиперзвуковых ракет

ТАССвчера в 16:06

Трамп задействовал закон военного времени

Газета.Ruвчера в 15:28

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известиявчера в 15:48

Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия

Комсомольская правдавчера в 15:47

Трамп задействовал закон военного времени, чтобы догнать Россию

Московский Комсомолецвчера в 15:43

Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия

Lenta.ruвчера в 16:05

Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

РИА Новостивчера в 15:22
Реклама
Реклама

Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна22 июня в 12:23
3
Реклама

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК23:12
12
Реклама
Реклама

Дистанционное аномальное голосование

На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъвчера в 16:55
25

Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости23 июня в 02:29
11

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUMвчера в 02:09
6,9K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама