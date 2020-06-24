Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.

Политика Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией «Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.

Экономика Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.

Экономика МВФ ухудшил экономический прогноз по России Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. 276

Политика В России открылись первые участки для голосования по Конституции На Камчатке и Чукотке открылись избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию России.

Происшествия Колымчанин расстрелял из травмата автомобиль и его хозяина Судом установлено, что подсудимый, находясь в алкогольном опьянении в ночное время, обстрелял из травматического пистолета стекла автомобиля одного из жителей поселка, причинив ему ущерб на сумму более 23 тыс. руб.

Происшествия В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.

Политика Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. 703

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 26

Общество В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 12 пациентов. У них у была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 946

Политика Путин днем во вторник выступит с телеобращением Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 5,5K

Наука На дне Марианской впадины обнаружили антропогенную ртуть Экологи из Франции и Китая в образцах грунта и воды со дна Марианской впадины нашли большое количество метилированной ртути, источником которой может быть только человеческая цивилизация. 3

Общество В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения. 62

Политика Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры. 34

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,2K

Здоровье Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. 11