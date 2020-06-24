Армия и оружие
ИзвестияТрамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.РИА Новости15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия
Комсомольская правда15:47
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика
Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией
«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
РБК 19:02
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы 15:02
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать
Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
Советский спорт 05:46
Игры
Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий
Из нового в игре появится регулировка сложности и система укрытий, а так же два вида управления транспортом.
Cyber.sports.ru 05:25
Политика
В России открылись первые участки для голосования по Конституции
На Камчатке и Чукотке открылись избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию России.
Lenta.ru 18:09
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
ИА Красная Весна 15:54
Происшествия
Колымчанин расстрелял из травмата автомобиль и его хозяина
Судом установлено, что подсудимый, находясь в алкогольном опьянении в ночное время, обстрелял из травматического пистолета стекла автомобиля одного из жителей поселка, причинив ему ущерб на сумму более 23 тыс. руб.
Колыма-информ 17:26
Происшествия
В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом
В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 12 пациентов. У них у была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 15:55
Политика
Путин днем во вторник выступит с телеобращением
Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:32
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Наука
На дне Марианской впадины обнаружили антропогенную ртуть
Экологи из Франции и Китая в образцах грунта и воды со дна Марианской впадины нашли большое количество метилированной ртути, источником которой может быть только человеческая цивилизация.
News.ru вчера в 09:11
Общество
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
РИА Новости 04:40
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Здоровье
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 02:29
Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа
Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17