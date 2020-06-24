Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.

с чего всё началось

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