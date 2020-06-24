Армия и оружие
ИзвестияТрамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщили в Белом доме.РИА Новости15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия
Комсомольская правда15:47
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Происшествия
В Мексике после землетрясения без вести пропали 15 человек
В мексиканском штате Оахака, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, развернута операция по поиску 15 человек, пропавших без вести, сообщил генерал Восьмой военной зоны Артуро Кордеро.
РИА Новости 19:17
Политика
Владимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
ТК Звезда 14:50
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Авто
Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали
Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс 02:40
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Экономика
Сахалин попросит обратно деньги у Москвы
Сахалин попросит обратно деньги у Москвы в связи со сложившейся ситуацией, а именно с проседанием доходной части областного бюджета и связанным с этим секвестированием.
Сахалин.Инфо 20:34
Игры
СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru вчера в 18:00
Авто
Компания Lifan может уйти из России
Автоновости дня 02:33
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова примерила свадебное платье
Слово и Дело 02:48
Политика
В США допустили возможность продления СНВ-3
Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 14:02
Политика
Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки
В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
«Роскосмос» сфотографировал с орбиты парад Победы в Москве
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сделал с орбиты снимки военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве 24 июня.
РБК 09:44
Экономика
Путин хочет понравиться
Очевидно, что мнение по поправкам уже сформировалось: кто-то «за», кто-то «против», но вопрос в мобилизации, потому что многие из тех, кто «за», считают, что и так все за них решат, поэтому идти не хотят.
Росбалт 08:43
Наука
Растения могут поглощать пластик через корни
Специалисты пришли к выводу, что растение смогло впитать пластик через корни, однако его частицы заблокировали ток воды.
NewInform вчера в 22:58
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Футбол
Глушаков поздравил Месси с днем рождения
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси с днем рождения.
Газета.Ru 13:35
Здоровье
На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно
«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
ИА Красная Весна 11:32
Путешествия
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ 18:14