Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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