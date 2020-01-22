Политика
Lenta.ruТрамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Общество
Шторм «Глория» обрушился на восток Испании
Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Авто
Mitsubishi не оставит россиян без дизельного Pajero Sport
Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport не останется без дизельного исполнения на российском рынке.
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Экономика
Власти Камчатки урежут прожиточный минимум
Как пишет местное издание «Кам24», прожиточный минимум на территории края, по итогам последнего постановления, будет составлять 20 604 рубля.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Биатлон
Резцова считает исключение Малышко из сборной правильным шагом
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением об исключении биатлониста Дмитрия Малышко из состава сборной России.
Политика
В Ливане сформировали новое правительство
В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Общество
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов
Ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга выяснили, что встречающиеся в загрязненном воздухе ультрамелкие частицы (100 нанометров), основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы, могут спровоцировать инфаркт миокарда.
Футбол
«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Авто
Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.