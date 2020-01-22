Политика
Lenta.ruТрамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Политика
Особый акцент на экономику: первое заседание кабмина
Михаил Мишустин особо оценил роль Белоусова в новом кабмине.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Происшествия
Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Политика
Правительство России усилили контролерами
В минувшую пятницу глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Футбол
«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Шоу-бизнес
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Футбол
«Химки» могут стать коммерческим предприятием
По словам члена наблюдательного совета подмосковной команды, в случае благоприятного исхода переговоров «Химки» станут коммерческим предприятием.
Кино
Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд
Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи, страдающей редкой болезнью
В Нижегородской области скончался 51-летний Михаил Воронцов, член семьи из Сосновского района, страдающей болезнью Фабри.
Общество
Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.
Политика
Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост
Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Здоровье
Немецкие врачи доказали, что объятия полезны для здоровья
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».