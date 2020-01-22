Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Politico: США могут ограничить въезд к себе гражданам Белоруссии и Киргизии

ТАСС15:43

СМИ узнали о планах США ограничить въезд гражданам Белоруссии и Киргизии

РБК16:24

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Lenta.ru16:46

Трамп может запретить гражданам Белоруссии въезд в США

REGNUM16:19

Вашингтон ограничит въезд гражданам Белоруссии и Киргизии

Телеканал 360°16:49

СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии

Интерфакс17:43

Правительство США хочет ограничить въезд в страну граждан ещё семи стран

News.ru16:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн

Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США

КП - Беларусь15:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК вчера в 15:21
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Здоровье

В России появились новые правила лечения по полису ОМС

С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Daily 01:45
Политика

Особый акцент на экономику: первое заседание кабмина

Михаил Мишустин особо оценил роль Белоусова в новом кабмине.
Вести.Ru 14:45
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Происшествия

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 14:54
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Политика

Правительство России усилили контролерами

В минувшую пятницу глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.
Взгляд.ру 17:40
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском вчера в 04:27
Футбол

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:09
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Аргументы и Факты 12:15
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Рамблер вчера в 03:27
Футбол

«Химки» могут стать коммерческим предприятием

По словам члена наблюдательного совета подмосковной команды, в случае благоприятного исхода переговоров «Химки» станут коммерческим предприятием.
ProstoProSport 14:45
Кино

Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини

100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Красная весна вчера в 14:23
Финансы

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
REGNUM 08:38
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело 11:33
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
Хоккей

ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Московский Комсомолец 14:14
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи, страдающей редкой болезнью

В Нижегородской области скончался 51-летний Михаил Воронцов, член семьи из Сосновского района, страдающей болезнью Фабри.
Российская газета 08:12
Общество

Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН

Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.
РБК 16:55
Политика

Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост

Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Дебри-ДВ 17:55
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал 04:00
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
BFM.ru 05:24
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru 13:35
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Телеканал Санкт-Петербург 10:26
Здоровье

Немецкие врачи доказали, что объятия полезны для здоровья

Московский Комсомолец 14:58
Общество

Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»

Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».
РБК 14:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мьянма
Государство
Государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Столица Мьянмы - город Нейпьидо, образованный на месте небольшого селения в непосредственной близости от города Пьинмана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Танзания
Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе - с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге - с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное