Политика
Газета.RuТрамп захотел поладить с Россией
Президент США посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, он высказал желание о налаживании взаимоотношений с российской стороной, а также назвал это отличной идеей. "Мы поладим с Россией, поскольку это разумно", - сказал Трамп.
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Вы можете спросить Путина — никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRambler News Service вчера в 15:37
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Телеканал 360° 01 октября в 19:17
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Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru 01 октября в 13:36
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Экономика сегодня вчера в 02:51
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РБК вчера в 23:03
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента, ранее инициированную демократами, государственным переворотом.
Парламентская газета вчера в 01:21
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Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.
Российская газета вчера в 22:31
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
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Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
Матч ТВ вчера в 08:15
Происшествия
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По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
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Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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Наука
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
Sibnet Новости 01 октября в 04:49
Политика
CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян
Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
ТАСС вчера в 18:46
Гаджеты
В России начались продажи кнопочной «раскладушки» Nokia с WhatsApp
Бюджетный мобильный телефон Nokia 2720 Flip появился в продаже на рынке России. Устройство обладает обширным функционалом и поддерживает 4G.
Политическая Экспертиза вчера в 19:34
Хоккей
Илья Михеев забил за «Торонто» первый гол в НХЛ
Sport24.ru вчера в 21:41
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения
Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.
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Откровенное интервью 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Наука
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К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
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Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Транспорт
Юрий Трутнев доходчиво объяснил Гуменюку, на что тратить деньги
Восток-Медиа 00:12
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Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
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Ольга Бузова попала в аварию и опоздала на концерт в Новокузнецке
Российская исполнительница Ольга Бузова, участница и бывшая ведущая проекта «Дом — 2», опоздала на концерт в Новокузнецк.
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Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Спорт
В Петербурге пройдет первый в России турнир по триатлону Ironman
Первый на территории России международный турнир по триатлону Ironman состоится в Северной столицы в июле 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 10:13
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
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В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53