Вы можете спросить Путина — никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно.

Президент США посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, он высказал желание о налаживании взаимоотношений с российской стороной, а также назвал это отличной идеей. "Мы поладим с Россией, поскольку это разумно", - сказал Трамп.

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