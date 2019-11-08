Политика
Lenta.ruТрамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
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Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07 ноября в 07:35
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус 06 ноября в 23:03
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:57
Происшествия
В Санкт-Петербурге хирурги извлекли из мужчины крупный фаллоимитатор
Жизнь пациента оказалась под угрозой из-за застрявшего в его прямой кишке фаллоимитатора крупных габаритов.
OAnews вчера в 01:47
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 07:44
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Космос
В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 07 ноября в 10:55
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 06 ноября в 00:44
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Гаджеты
Новый смартфон Huawei раскрыли до премьеры
Новинка получит название Nova 6, ее представят в декабре. Ожидается, что смартфон будет выпущен в версиях с поддержкой сетей 4G и 5G.
Ридус 06 ноября в 09:12
Политика
Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.
РИА Новости 00:29
Общество
Гороскоп «КП»: Как шутят знаки зодиака
Овны терпеть не могут черный юмор, поэтому от них вы не дождетесь эффектного злодейского розыгрыша на 1 апреля.
КП - Калининград вчера в 10:30