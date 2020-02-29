Политика
Lenta.ruТрамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.
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СМИ: Трамп готов к встрече «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН
Московский Комсомолецвчера в 18:14
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