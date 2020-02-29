Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая

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