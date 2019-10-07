Армия и оружие
Lenta.ruТрамп захотел вывести США из войны в Сирии
По словам американского лидера, курды сражались вместе с США, но им для этого платили огромные суммы денег и предоставляли вооружения. Президент подчеркнул, что «курды десятилетиями борются с Турцией». По его мнению, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн.
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Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги.
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Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
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Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
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Названы самые популярные авто россиян старше 55 лет
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Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области
Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.
Гаджеты
Первая партия Galaxy Fold закончилась в России
Стоимость модели в серебряном и черном цветах - - 159990 руб. Первые партии устройства были полностью распроданы в день старта предзаказа (18 сентября) и в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре.
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Политика
Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Происшествия
Скандал разгорелся на Кипре после расистского нападения на россиянку
Три киприотки напали на гражданку РФ Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке.
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»: что будет с российской валютой
Мол, график колебаний котировок российской валюты попал в так называемый «крест смерти».
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
Экономика
Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков
Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы папарацци в розовом купальнике
Актриса с сыном отправилась на прогулку в Калифорнии. Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Джексоном.
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Финансы
Украина теряет международные резервы из-за выплаты госдолга
Необходимость возвращения долгов западным кредиторам привело к тому, что международные резервы Украины в октябре сократились на 2,6%, составив 21,4 миллиарда долларов.
Политика
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
Авто
В России отзывают Jeep Cherokee
Космос
Обнародован снимок обратной стороны Луны, сделанный 60 лет назад
Для справки: на основании фотоснимков Межпланетной станции «Луна-3» были составлены: первый атлас, карта обратной стороны и новый глобус Луны.
Шоу-бизнес
Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко
Армия и оружие
НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками
В НАТО начала внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок.