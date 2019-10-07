По словам американского лидера, курды сражались вместе с США, но им для этого платили огромные суммы денег и предоставляли вооружения. Президент подчеркнул, что «курды десятилетиями борются с Турцией». По его мнению, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн.

Трамп захотел вывести США из войны в Сирии

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