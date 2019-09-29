Политика
ТК ЗвездаТрамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента. Американский лидер записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал действия Демократической партии, которая пытается объявить ему импичмент, огромным обманом.Коммерсантъвчера в 18:11
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Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
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Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
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ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов
Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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«Рубин» — «Уфа»: прогноз Алексея Андронова на матч 11-го тура РПЛ в Казани
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
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Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях
Более 60 % опрошенных ответили, что готовы урезать свои расходы ради путешествия, и освободившиеся деньги потратить в поездке.
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В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
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Петербуржец ночью поджег храм на Васильевском острове
Речь идет о храме на Мичуринской улице в Василеостровском районе. Он вспыхнул в ночь с пятницы на субботу.
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Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
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В воскресенье в рамках чемпионата России по футболу тульский "Арсенал" проведет очередной матч.
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Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости вчера в 01:15
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Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
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Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
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Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
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РБК 27 сентября в 11:27
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Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865
Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
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Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время вчера в 03:30
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
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