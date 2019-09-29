Политика
Народные новостиТрамп записал видеообращение из-за последних скандалов
Глава Белого дома Дональд Трамп обнародовал видеообращение в связи с новой попыткой демократов довести его до импичмента, передает РИА Новости. По словам Трампа, то, что происходит в США сейчас является обманом.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал действия Демократической партии, которая пытается объявить ему импичмент, огромным обманом.Коммерсантъвчера в 18:11
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Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» открылась в Истре
Красная весна вчера в 12:31
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
Интерфакс 07:58
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Экономика
Минфин продемонстрировал проект бюджета на ближайшие три года
Минфин опубликовал проект российского бюджета на период 2021–2022 годов.
Rostov gazeta 26 сентября в 13:03
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости вчера в 09:31
Гаджеты
Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет
Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
Astera 27 сентября в 17:25
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке
Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Политика
Британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента.
Известия 07:47
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Космос
Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны
Ридус вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина
На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.
Актуальные Новости 07:50
Политика
Мадуро заявил, что в Венесуэлу прибыли российские военные специалисты
Глава республики отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Венесуэлы.
ФАН 27 сентября в 23:26
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Общество
Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях
В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
Lenta.ru 06:13
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17