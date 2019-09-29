с чего всё началось

Глава Белого дома Дональд Трамп обнародовал видеообращение в связи с новой попыткой демократов довести его до импичмента, передает РИА Новости. По словам Трампа, то, что происходит в США сейчас является обманом.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Футбол Павел Мамаев перешел в «Ростов» Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Общество В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела» Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Происшествия Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Гаджеты Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.

Происшествия Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло Исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца.

Происшествия Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.

Политика Британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Шоу-бизнес В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.

Политика Мадуро заявил, что в Венесуэлу прибыли российские военные специалисты Глава республики отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Венесуэлы.

Политика В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.

Общество Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Политика Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.