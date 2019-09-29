с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.

Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

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