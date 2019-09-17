с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента. Американский лидер записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Twitter.

Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента

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