Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами

Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter
 видеообращение, в котором назвал действия Демократической партии, которая пытается объявить ему импичмент, огромным обманом.
Коммерсантъвчера в 18:11

Подробнее о событии

Политолог про попытку импичмента Трампа: «Его не сместят - это сто процентов!»

Комсомольская правда08:12

Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

РБКвчера в 21:58

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

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ТАССвчера в 18:15

Трамп назвал действия демократов огромным обманом

Коммерсантъвчера в 18:11

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Известиявчера в 17:55

Трамп заявил, что не позволит демократам себя остановить

РЕН ТВвчера в 21:55
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Общество

ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек

Российская газета 09:32
Политика

Захарова объяснила опасность переговоров с США

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взгляд.ру 09:22
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
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Журналистская правда 08:57
Авто

Тюнеры представили Jeep Wrangler для тяжелого бездорожья

Внедорожник Jeep Wrangler Black Hawk Expedition by Project Kahn станет отличным выбором для любителей покорения серьёзного бездорожья.
Тарантас Ньюс вчера в 10:29
Политика

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Российская газета 06:32
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Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой.
Газета.Ru 04:57
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

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Lenta.ru 09:08
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РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
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Проститься с Жаком Шираком пришли сотни французов

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Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Футбол

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Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Театры

Умер Марк Захаров, режиссер, подаривший нам «Обыкновенное чудо»

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ТАСС 06:33
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На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
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Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
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Политика

В Крым приедет делегация из США и Европы

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Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
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Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.
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Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
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В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
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