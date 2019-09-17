с чего всё началось

Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.

Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами

Политика Захарова объяснила опасность переговоров с США Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Футбол Жена Мамаева рассказала о реакции фанатов «Ростова» на переход ее мужа Алана Мамаева, супруга полузащитника Павла Мамаева, обнародовала в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на котором запечатлена реакция болельщиков ФК «Ростов» на переход ее мужа в футбольный клуб из Ростова-на-Дону.

Авто Тюнеры представили Jeep Wrangler для тяжелого бездорожья Внедорожник Jeep Wrangler Black Hawk Expedition by Project Kahn станет отличным выбором для любителей покорения серьёзного бездорожья.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Шоу-бизнес Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Музыка Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.

Футбол Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

Наука Как выглядят новорожденные тигрята Благодарим за видео пользователя YouTube Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ.

Политика Польша вновь потребовала репараций от Германии Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока Германия не выплатит всю сумму, об этом заявили в МИД Польши.