с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента. Ролик был опубликован на странице американского лидера в Twitter. По его словам, происходящее сейчас является огромным обманом в истории американской политики.

Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

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