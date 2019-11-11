с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.

Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Политика Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.

Политика Вакарчук назвал варианты завершения вооруженного конфликта в Донбассе Три варианта для вывода Украины из состояния вооруженного конфликта назвал певец, лидер партии «Голос» и депутат Верховной рады Святослав Вакарчук.

Экономика Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.

Политика В Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство Аналитики из Швейцарии призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне её всё более тесных связей с КНР.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Политика Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

Общество В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.

Общество В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Кино Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Министр обороны Боливии ушёл в отставку Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.

Единоборства Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Айза продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа Айза выставила на продажу белоснежное свадебной платье, в котором в 2008 году выходила замуж за Алексея Долматова, более известного как Гуфа.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Экономика Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции.

Шоу-бизнес Врач сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк Напомним, родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью.

Общество Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).