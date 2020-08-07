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REGNUM
REGNUM

Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указы
, которые запрещают американским гражданам «иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat».
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Трамп запретил гражданам США «иметь дела» с TikTok

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Газета.Ru

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РИА Новости

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