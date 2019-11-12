Политика
Газета.RuТрамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС. Об этом рассказал под присягой экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Происшествия
В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Армия и оружие
Ynet: Субмарина ВМФ РФ была обнаружена в территориальных водах Израиля
Из материала: Российская подводная лодка была обнаружена израильским корветом всего в 8 морских милях, глубоко в территориальных водах Израиля.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры историка Соколова
Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
Экономика
Башкирия и Чехия намерены в 10 раз нарастить товарооборот к 2024 году
Башкирия и Чехия планируют расширить внешнеторговые отношения. Они намерены в десять раз увеличить внешнеторговый оборот к 2024 году.
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве
Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы на свадьбе.
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
Здоровье
В Челябинскую область вернулся птичий грипп
Птичий грипп вызывает смертность зараженной птицы до 100 процентов.
Культура
Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
Обложку виниловой пластинки норвежской группы Royksopp, нарисованную Бэнкси, продали за 10 тысяч 256 долларов на сайте Discogs, сообщает NME.
Политика
Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Экономика
МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС).
Общество
Изменение климата может сделать Россию торговым лидером
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения сгустков
Специалисты определили и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют уменьшению количество её сгустков.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Происшествия
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
Здоровье
Капитальный ремонт проведут в 50 поликлиниках Москвы в 2020 году
В 50 поликлиниках столицы проведут капитальный ремонт в 2020 году.
Политика
Премьер Польши раскритиковал Европу за поддержку «Северного потока-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал страны Европы за поддержку проекта «Северный поток-2».
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.