с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС. Об этом рассказал под присягой экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

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