Политика
Газета.RuТрамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС. Об этом рассказал под присягой экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Стенограмма слушаний Андерсона на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе палаты представителей США опубликована National Public Radio (NPR).RT на русскомвчера в 22:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Политика
Путин рассказал про воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
Армия и оружие
В Беларусь 13 ноября из России доставят Су-30СМ
Политика
Против Владимира Соловьева завели уголовные дела на Украине
Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Здоровье
В Госдуме предложили вести пропаганду методов раннего выявления рака
Globallookpress Государство должно вести доступную для жителей пропаганду способов ранней диагностики онкологических заболеваний, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Общество
Wintershall Dea: «Мы с самого начала процесса сотрудничали с UOKiK»
Engie получила штраф именно за то, что отказалась предоставить UOKiK данные о сделках с «Газпромом».
Культура
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Экономика
Российский рекламный рынок в 2020 году ускорит рост
В 2019 году общие затраты рекламодателей, по словам гендиректора российского офиса GroupM Марии Колосовой, увеличатся на 3%, до 483 млрд руб. Рост всего рынка обеспечит только сегмент интернет-рекламы, следует из прогноза GroupM.
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Спорт
«Спартак» не сыграет на турнире в США из-за проблем с визами
Московский "Спартак" не примет участия в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Шоу-бизнес
Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк
Армия и оружие
Заключительная в текущем году партия «Торнадо-Г» поступила в войска
Заключительная партия реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» поступила в войска в 2019 году.
Общество
Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.
Происшествия
В Нижегородской области задержаны угонщики скорой помощи
Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество