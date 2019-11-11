Политика
Газета.RuТрамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС. Об этом рассказал под присягой экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.
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с чего всё началось
Стенограмма слушаний Андерсона на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе палаты представителей США опубликована National Public Radio (NPR).RT на русскомвчера в 22:26
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