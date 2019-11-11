Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС. Об этом рассказал под присягой экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.
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с чего всё началось
Стенограмма слушаний Андерсона на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе палаты представителей США опубликована
 National Public Radio (NPR).
RT на русскомвчера в 22:26

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Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Газета.Ru02:01

Экс-советник Волкера: Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе

ТАССвчера в 19:41

Дипломат заявил о запрете Трампа на публикации по инциденту близ Керчи

РБКвчера в 21:52

Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе

Эхо Москвывчера в 21:17

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Известиявчера в 21:10

Дипломат: Трамп запретил заявлять об инциденте в Керченском проливе

РЕН ТВвчера в 20:02

Дипломат США рассказал о запрете Трампом заявлений о Керченском проливе

RT на русскомвчера в 22:26
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Вашингтон
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Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных

Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
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На Украине возбудили дело против Соловьева

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Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
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Израиль передал задержанного россиянина США

Власти Израиля начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.
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По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева.
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Эксперта по хоккею уволили с канадского ТВ за высказывание о мигрантах

Канадский телеканал Sportsnet уволил эксперта по хоккею Дона Черри из-за расистского скандала. Об этом говорится в официальном сообщении.
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СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
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Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков

Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Выбрана новая «Мисс Интернешнл»

Lenta.ru 03:38
Общество

СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей

Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие

Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

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Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК вчера в 03:46
Общество

ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне

Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:17
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант военного училища

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Футбол

Черчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
Sportbox.RU вчера в 06:23
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
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«Спартак» отказался от покупки Соболева

Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда.
Metaratings вчера в 10:25
Политика

Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ

Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.
Телеканал RTVI вчера в 06:42
Политика

Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Наука

Во Вьетнаме заметили оленя размером с кошку

В лесных дебрях Вьетнама (Юго-Восточная Азия) обнаружили миниатюрного оленя, который считался вымершим в течение нескольких десятков лет.
МИР 24 00:35
Происшествия

Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова

Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Политика

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
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Экономика

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции.
Газета.Ru 10 ноября в 23:17
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Диетолог рассказала, кому не стоит есть картофель и морковь

Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" об особенностях употребления в пищу картофеля, моркови и редьки.
Life.ru 02:54
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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