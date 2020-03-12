Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

Трамп запретил въезд в США из Европы

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