Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
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Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

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США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса

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В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
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Из-за распространения коронавируса COVID-19 Таиланд принял решил ужесточить правила въезда.
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Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
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