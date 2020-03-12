Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
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Дональд Трамп запретил почти всем европейцам въезд в США

Коммерсантъ03:04

Трамп пояснил введенный США запрет на въезд в страну из Европы

Газета.Ru01:40

Трамп уточнил детали введенного США запрета на въезд в страну из Европы

ТАССвчера в 23:46

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Интерфаксвчера в 21:45

Трамп запретил въезд в США из Европы

РИА Новостивчера в 21:26

США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса

РБКвчера в 21:26

Трамп запретил въезд из Европы в США из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:14
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Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Общество

Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:22
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru вчера в 04:39
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой

Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
РИА Новости 02:35
Общество

Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции

Интерфакс 05:03
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Политика

В МИД Польши назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы

Российский газопровод «Северный поток-2» в Польше считают угрозой для европейской солидарности и энергетической безопасности.
Наша версия 04:59
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N 10 марта в 08:35
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM вчера в 02:07
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Энергетика

Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США

Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, а стоимость WTI — на 6%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК вчера в 22:32
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Общество

Врачи назвали защищающие от вирусов простые продукты

Врачи из Испании перечислили продукты, которые укрепят иммунную систему и помогут защититься от ряда заболеваний.
iReactor 01:29
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Общество

Невролог рассказала о связи питания и бессонницы

Чаще всего по вечерам едят те, кто не спит ночами. Невролог-сомнолог рассказала о связи питания и бессонницы.
Piter.tv 03:52
Здоровье

В Тульской области 97 человек обследовали на коронавирусную инфекцию

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Тульской области, в регионе под медицинским наблюдением находятся 108 человек.
Тульские Известия вчера в 09:54
Общество

Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
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