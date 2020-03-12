Политика
РИА НовостиТрамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
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Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой
Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
Общество
Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Политика
В МИД Польши назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы
Российский газопровод «Северный поток-2» в Польше считают угрозой для европейской солидарности и энергетической безопасности.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Энергетика
Стоимость нефти упала на новостях о запрете поездок из Европы в США
Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, а стоимость WTI — на 6%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Общество
Врачи назвали защищающие от вирусов простые продукты
Врачи из Испании перечислили продукты, которые укрепят иммунную систему и помогут защититься от ряда заболеваний.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Общество
Невролог рассказала о связи питания и бессонницы
Чаще всего по вечерам едят те, кто не спит ночами. Невролог-сомнолог рассказала о связи питания и бессонницы.
Здоровье
В Тульской области 97 человек обследовали на коронавирусную инфекцию
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Тульской области, в регионе под медицинским наблюдением находятся 108 человек.
Общество
Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН
Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.