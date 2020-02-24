с чего всё началось

Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.

Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

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