Политика
RT на русском«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.
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с чего всё началось
После Госдепартамента Сергей Лавров отправился в Белый дом, где его принял Дональд Трамп. Об итогах этой встречи американский президент по традиции сразу написал в Twitter: "Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России".Коммерсантъвчера в 17:39
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США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции
Коммерсантъвчера в 17:39
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