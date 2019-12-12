Политика

RT на русскомRT на русском«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.
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с чего всё началось

США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции

После Госдепартамента Сергей Лавров отправился в Белый дом, где его принял Дональд Трамп. Об итогах этой встречи американский президент по традиции сразу написал в Twitter: "Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России".
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США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции

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Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
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