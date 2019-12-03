Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Французский лидер, в свою очередь, продолжает настаивать на своем видении дальнейших отношений с Москвой. "Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией", - сказал Макрон на встрече Трампом.
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Трамп заявил о неплохих отношениях США с Россией

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Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

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Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

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Трамп считает, что США ладят с Россией

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Трамп: НАТО должна быть в хороших отношениях с Россией

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В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
RT на русском вчера в 06:53
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Политика

Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
RT на русском вчера в 15:02
Политика

Россия и Китай запускают новый газопровод и строят первую систему транспортировки на Восток

Строительство.RU вчера в 06:52
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 29 ноября в 19:01
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport 02 декабря в 09:17
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС вчера в 01:06
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем

В Сети появилось видео с места ДТП под Воронежем, в котором пострадали 17 человек.
РИА Новости вчера в 08:48
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

Там, как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, разыгрывается сейчас яркий погодный сценарий.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

В США не заметили эффекта от санкций против России

В Сенате США возникла диксуссия о том, чего государство может добиться санкциями.
Росбалт вчера в 17:54
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском вчера в 14:27
Происшествия

Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Московский Комсомолец 01 декабря в 17:29
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Политика

США вновь не выдали визы российской делегации

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия

В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок

ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят.
КП - Благовещенск вчера в 23:06
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Lenta.ru вчера в 07:22
Наука

Для кислородной катастрофы на Земле предложили новое объяснение

Исследование ученых из Университета Райса предлагает новую теорию, которая поможет объяснить кислородную катастрофу — появление значительных концентраций кислорода в атмосфере Земли около 2,45 миллиарда лет назад, приведшее к радикальному изменению атмосферы и биосферы нашей планеты.
Индикатор вчера в 09:02
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02 декабря в 02:50
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
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